पश्चिम बांगाल के भाजपा अध्यक्ष का बड़ बयान, कहा- पार्टी जबरन वसूली रोकने में रही विफल

पश्चिम बांगाल के भाजपा अध्यक्ष का बड़ बयान, कहा- पार्टी जबरन वसूली रोकने में रही विफल
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी राज्य में जबरन वसूली को खत्म करने में विफल रही है। IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क में आयोजित उद्यमी समागम कार्यक्रम में भट्टाचार्य ने कहा, "हमारी सरकार को सत्ता में आए अभी 2 महीने ही हुए हैं। हम सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ सदस्य भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं।
मुद्दे
विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक घुसपैठ
भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि भाजपा के कुछ सदस्य राजनीतिक उद्देश्यों से विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने कहा, "कुछ लोग 4 घंटे के भीतर ही सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए, जबकि अन्य लोगों की दबी हुई इच्छाएं अब सामने आ गई हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें जल्द ही सफलता मिल जाएगी।
सुझाव
व्यापार में पक्षपातपूर्ण राजनीति को दूर रखें- भट्टाचार्य
भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए व्यापार से पक्षपातपूर्ण राजनीति को दूर रखने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, "हमें इस व्यवस्था से पक्षपातपूर्ण राजनीति को दूर रखना होगा।"
भाजपा नेता ने यह भी कहा, "हम आपको भय मुक्त वातावरण प्रदान करने में सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन हम काफी हद तक एक ऐसा निवेश वातावरण प्रदान करने में सक्षम रहे हैं जो लोगों को काफी हद तक भयमुक्त करता है।"
चेतावनी
भट्टाचार्य ने पार्टी सदस्यों को दी चेतावनी
भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी के सदस्यों को राजनीतिक अतिवाद का सहारा लेने के खिलाफ भी चेतावनी दी।
उन्होंने कहा, "हम अभी जो अकारण अंडे फेंकने की प्रथा देख रहे हैं, वह उलटी पड़ सकती है और दूसरी तरफ भी गिरने लग सकती है।"
यह बात उन्होंने हाल ही में विपक्षी नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं के संदर्भ में कही।
उन्होंने पार्टी में हाल ही में शामिल हुए उन लोगों से सतर्कता बरतते हुए चलने का आग्रह किया है।