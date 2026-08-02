पश्चिम बांगाल के भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्वीकार की पार्टी की असफलता

पश्चिम बांगाल के भाजपा अध्यक्ष का बड़ बयान, कहा- पार्टी जबरन वसूली रोकने में रही विफल

लेखन भारत शर्मा 06:03 pm Aug 02, 202606:03 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी राज्य में जबरन वसूली को खत्म करने में विफल रही है। IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क में आयोजित उद्यमी समागम कार्यक्रम में भट्टाचार्य ने कहा, "हमारी सरकार को सत्ता में आए अभी 2 महीने ही हुए हैं। हम सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ सदस्य भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं।