पश्चिम बंगाल विधानभा चुनाव 2026: भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, जानिए कौन-कौन शामिल
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कई दिग्गज नेता और चर्चित चेहरे शामिल किए गए हैं, जो राज्यभर में प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
अन्य
स्टार प्रचारकों में शामिल हैं ये अन्य बड़े नाम
भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिस्वा सरमा, अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी और कंगना रनौत के साथ-साथ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और गायक-राजनेता मनोज तिवारी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, बिप्लब कुमार देब, मंगल पांडेय और सम्राट चौधरी जैसे नेता भी सूची में शामिल हैं।
जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल के इन नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी
राज्य स्तर पर सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, राजू बिस्ता, जयंत कृष्ण रॉय और मनोज टिग्गा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा का मानना है कि इन दिग्गज नेताओं और लोकप्रिय चेहरों के जरिए पार्टी राज्य में मजबूत चुनावी अभियान चलाएगी और मतदाताओं तक अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाएगी। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी स्टार प्रचारकों के जरिए माहौल अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रही है।
जानकारी
पश्चिम बंगाल में कब होंगे विधानसभा चुनाव?
पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।