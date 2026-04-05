भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची

पश्चिम बंगाल विधानभा चुनाव 2026: भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, जानिए कौन-कौन शामिल

लेखन भारत शर्मा 08:29 pm Apr 05, 202608:29 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कई दिग्गज नेता और चर्चित चेहरे शामिल किए गए हैं, जो राज्यभर में प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।