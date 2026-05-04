पश्चिम बंगाल में भाजपा इतिहास रचने की ओर, ममता बनर्जी की जाएगी कुर्सी

पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरूआती रुझानों में भाजपा और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अब भाजपा यहां इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। फिलहाल TMC कुल 100 और भाजपा 187 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में यहां पहली बार भाजपा की सरकार बन सकती है और ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है।

हिंसा पश्चिम बंगाल में दोनों चरण में हुई थी हिंसा पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हुआ था। दोनों ही चरणों में हिंसा और EVM से छेड़छाड़ की खबरें आई थीं। इसके बाद दूसरे चरण में शामिल डाइमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम के 15 बूथों पर 2 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। वहीं, फाल्टा सीट पर मतदान रद्द कर दिया गया है। इस सीट पर 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे।

बड़े चेहरे ये बड़े चेहरे मैदान में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से मैदान में हैं। ये सीट पिछली बार भाजपा ने जीती थी। भाजपा की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ TMC ने पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया है। खड़गपुर सदर में भाजपा के दिलीप घोष का मुकाबला TMC के प्रदीप सरकार से है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर रेजिनगर से मैदान में हैं।

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उम्मीदवार 630 उम्मीदवार करोड़पति, 23 प्रतिशत पर आपराधिक मामले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे 2,920 उम्मीदवारों में से 630 करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा 72 प्रतिशत करोड़पति उम्मीदवार TMC से, जबकि भाजपा के लिए ये आंकड़ा 49 प्रतिशत है। 48 प्रतिशत उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, जबकि 47 प्रतिशत ने ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा पढ़ाई की है। 683 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 589 गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं।

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