पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: बाबरी मस्जिद निर्माण से चर्चित हुमायूं कबीर रेजिनगर में पीछे

इतिहास

क्या है रेजिनगर सीट का इतिहास?

रेजिनगर सीट बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी। बाद में वे TMC में आ गए और 2013 में दल-बदल कानून के चलते यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस के रबीउल आलम चौधरी ने जीत दर्ज की। तब हुमायूं तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वर्ष 2016 में कांग्रेस के रबीउल ने फिर जीत दर्ज की। वर्ष 2021 में वे TMC में आ गए और फिर जीते।