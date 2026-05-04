पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: बाबरी मस्जिद निर्माण से चर्चित हुमायूं कबीर रेजिनगर में पीछे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर विधानसभा सीट से आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर 1,418 वोट से पीछे चल रहे हैं। उनको भाजपा के बापन घोष से कड़ी टक्कर मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अताउर रहमान तीसरे स्थान पर हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 सीटों पर आगे हैं।
इतिहास
क्या है रेजिनगर सीट का इतिहास?
रेजिनगर सीट बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी। बाद में वे TMC में आ गए और 2013 में दल-बदल कानून के चलते यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस के रबीउल आलम चौधरी ने जीत दर्ज की। तब हुमायूं तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वर्ष 2016 में कांग्रेस के रबीउल ने फिर जीत दर्ज की। वर्ष 2021 में वे TMC में आ गए और फिर जीते।
पहचान
कौन हैं हुमायूं कबीर?
हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस में थे, जो बाद में TMC में आ गए, लेकिन पिछले साल बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा करके वे विवादों में आ गए। इसके बाद TMC ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। हुमायूं ने अपनी AJUP पार्टी बनाई और 2026 के चुनाव में ताल ठोंका। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन किया था, लेकिन भाजपा के साथ जुड़ाव का वीडियो वायरल होने के बाद ओवैसी ने गठबंधन तोड़ लिया था।