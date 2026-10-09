नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार ने 1.22 लाख वोटों से जीत दर्ज की

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: नंदीग्राम में भाजपा की रिकॉर्ड वोटों से जीत, रेजीनगर पर भी कब्जा

लेखन आबिद खान 05:56 pm Oct 09, 202605:56 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। नंदीग्राम सीट से भाजपा प्रत्याशी हसीरानी रथ ने 1.22 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 1.64 लाख वोट मिले। हसीरानी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PA रहे दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां हैं। वहीं, रेजीनगर सीट पर भाजपा जीत गई है। यहां से पार्टी के प्रत्याशी सखाराव सरकार ने 75,661 वोटों से जीत दर्ज की है।