पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हंगामा करने वाले को ले जाती CRPF

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मतदान के दौरान EVM खराब होने से हंगामा, 2 गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 09:36 am Apr 29, 202609:36 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच, हावड़ा के बाली से हंगामे की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतदान के दौरान बाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में कथित खराबी की बात सामने आने पर लोग नाराज हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और सुरक्षा बलों से उलझ गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।