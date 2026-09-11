जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर उब्दुल्ला ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है

वंदे मातरम विवाद: उमर उब्दुल्ला का कांग्रेस पर हमला, कहा- कश्मीरियों को जेल में देखना चाहते?

लेखन भारत शर्मा 01:46 pm Sep 11, 202601:46 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच 'वंदे मातरम' के पूरे गायन को लेकर छिड़ा सियासी विवाद अब तीखा हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा इस संबंध में दी गई सलाह पर कड़ा पलटवार किया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रगीत का पूरा गायन एक 'कानूनी और वैधानिक बाध्यता' है और इसका पालन न करने पर कश्मीरियों को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।