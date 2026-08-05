उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम में लगी थी 554 सरकारी बसें

मोदी-शाह के कार्यक्रम में लगी थी 554 उत्तराखंड सरकारी बसें, 2.82 करोड़ रुपये का भुगतान अटका

लेखन गजेंद्र 05:12 pm Aug 05, 202605:12 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड परिवहन निगम ने इस साल मार्च और अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में 554 बसें लगाई थीं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक अटका है। यह खुलासा सोशल मीडिया पर सामने आए उन पत्रों से हुआ है, जो सरकारी विभागों में इधर-उधर घूम रहे हैं। परिवहन निगम को 2.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। विभाग में पैसे की तंगी से कर्मचारियों को 2 माह से वेतन तक नहीं मिला है।