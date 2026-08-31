उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण हवन को 'छुआछूत' कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण हवन को 'छुआछूत' कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज

लेखन गजेंद्र 09:37 am Aug 31, 202609:37 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली स्थल पर शुद्धिकरण हवन को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। उत्तराखंड पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर घटना को जातीय रंग देने का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने यह FIR जवाहर नगर कॉलोनी के निवासी और श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार की शिकायत के बाद दर्ज की गई है।