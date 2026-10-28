उत्तर प्रदेश MLC चुनाव 2026 में भाजपा ने 4 सीटें जीत ली हैं

उत्तर प्रदेश MLC चुनाव 2026: भाजपा ने जीती 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को भी बढ़त

लेखन भारत शर्मा 02:08 pm Oct 28, 202602:08 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की 11 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों की मतगणना जारी है। भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) ने 1 सीट जीती है। शेष 6 सीटों पर चल रही मतगणना के रुझानों में SP अभी 4 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे इस चुनाव को सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा आत्म परीक्षण माना जा रहा है।