क्या योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव का चेहरा? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा

कार्यक्रम में चौधरी से पूछा गया कि प्रदेश में 2 बार से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी ही इस बार भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का चेहरा हैं?

इसपर चौधरी बोले, "भाजपा संगठन आधारित पार्टी है। हम विचारधारा पर चलते हैं। यह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं। पार्टी में सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, नितिन नबीन, राजनाथ सिंह, अमित शाह हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद तय करते हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री।"