क्या योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव का चेहरा? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा दावा करके हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने आज तक के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव का चेहरा बताने से इनकार कर दिया और कहा कि यह संगठन आधारित पार्टी है। चौधरी ने दावा किया कि पार्टी तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को चुना जाएगा।
बयान
क्या बोले पंकज चौधरी?
कार्यक्रम में चौधरी से पूछा गया कि प्रदेश में 2 बार से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी ही इस बार भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का चेहरा हैं?
इसपर चौधरी बोले, "भाजपा संगठन आधारित पार्टी है। हम विचारधारा पर चलते हैं। यह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं। पार्टी में सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, नितिन नबीन, राजनाथ सिंह, अमित शाह हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद तय करते हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री।"
ट्विटर पोस्ट
पंकज चौधरी का बयान
Big-— abhishek upadhyay (@upadhyayabhii) July 15, 2026
ये यूपी की सबसे बड़ी ख़बर है।
योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे।
अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबसे सलाह मशवरा करके तय किया जाएगा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है।… pic.twitter.com/SsEXKkIKYJ
सवाल
राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर चर्चा
भाजपा ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन विपक्षी प्रचार, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है।
दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर योगी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री उम्मीदवार की छवि को केंद्रीय नेतृत्व पसंद नहीं कर रहा है।
चर्चा चल रही है कि 2027 के चुनाव के बाद योगी राष्ट्रीय भूमिका में आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई नया चेहरा लाया जाएगा।