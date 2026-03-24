उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को जमीनी स्तर पर शिकायतों का निस्तारण करने को कहा है

उत्तर प्रदेश में मंत्री और अधिकारी RSS-भाजपा पदाधिकारियों की भी नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री ने फटकारा

लेखन गजेंद्र 07:57 pm Mar 24, 202607:57 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मंत्री और अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा के पदाधिकारियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे है। यह खुलासा 6 क्षेत्रों में आयोजित संगठनात्मक समन्वय बैठकों के दौरान मिली प्रतिक्रिया से हुआ है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार और पार्टी के बीच पढ़ती खाई को उजागर किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता देने और जमीनी स्तर पर जवाबदेही बहाल करने का निर्देश दिया है।