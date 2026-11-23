कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2-3 दिन में कर सकते हैं सीट बंटवारे की घोषणा

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2-3 दिन में कर सकते हैं सीट बंटवारे की घोषणा

लेखन गजेंद्र 03:30 pm Nov 23, 202603:30 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जल्द ही सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के 4-सदस्यीय पैनल के बीच सोमवार को दिल्ली में सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर एक छोटी लेकिन सकारात्मक दौर की पहली औपचारिक बैठक हुई है। बातचीत के दौरान 403 सीटों के एजेंडे और खास बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया। बताया जा रहा है कि 'बैठक के दौरान माहौल' काफी अच्छा था।