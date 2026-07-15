उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने राम मंदिर चंदा चोरी पर दिया बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना बोले- जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं किया उनका पैसा चोरी

लेखन गजेंद्र 05:27 pm Jul 15, 202605:27 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर एक बयान दिया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह कह रहे हैं कि जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं किया था, उनका पैसा चोरी हुआ है। दरअसल, महाना से पूछा गया था कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह दान किया हुआ चंदा मांग रहे हैं, जिस पर महाना ने यह बयान दिया।