रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दिया

रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दिया

लेखन गजेंद्र 08:59 pm Jul 24, 202608:59 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा, "प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने रवनीत सिंह का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।" बिट्टू 2024 से मंत्रिपरिषद का हिस्सा थे।