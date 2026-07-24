रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दिया
क्या है खबर?
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा, "प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने रवनीत सिंह का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।" बिट्टू 2024 से मंत्रिपरिषद का हिस्सा थे।
इस्तीफा
इस बार नहीं भेजा गया राज्यसभा, पंजाब चुनाव में उतरेंगे
बिट्टू अगस्त 2024 से जून 2026 तक भाजपा की ओर से राज्यसभा के सदस्य रहे थे। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो गया था, जिसके बाद भाजपा सरकार ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा।
इससे स्पष्ट हो गया था कि वे अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि, अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उनको भाजपा पंजाब चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है।
वे आम आदमी पार्टी (AAP) के कब्जे वाले सीमावर्ती राज्य में काम करेंगे।
पार्टी
पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं बिट्टू
बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी 1995 में हत्या हुई थी। बिट्टू शुरू से कांग्रेस में रहे और 3 बार सांसद रहे।
उन्होंने 2009 में आनंदपुर साहिब, 2014 और 2019 में लुधियाना लोकसभा से जीत हासिल की।
बिट्टू मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। तब उनको लुधियाना में कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से 20,942 वोट से हार मिली।
जून 2024 में भाजपा ने उनको राज्यमंत्री बनाया था।