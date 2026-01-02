इंदौर की घटना पर उमा भारती क्रोधित, बोलीं- जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये नहीं होती

इंदौर की घटना पर उमा भारती ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई

लेखन गजेंद्र 04:00 pm Jan 02, 202604:00 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई 14 लोगों की मौत के बाद भाजपा नेता उमा भारती भी राज्य सरकार पर बेहद नाराज हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं भारती ने एक्स पर लिखा कि घटना ने सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजे देने पर कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये नहीं होती है।