इंदौर की घटना पर उमा भारती क्रोधित, बोलीं- जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये नहीं होती
मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई 14 लोगों की मौत के बाद भाजपा नेता उमा भारती भी राज्य सरकार पर बेहद नाराज हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं भारती ने एक्स पर लिखा कि घटना ने सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजे देने पर कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये नहीं होती है।
बयान
क्या बोलीं उमा भारती?
पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भारती ने एक्स पर लिखा, 'साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।'
माफी
सरकार से माफी मांगने को कहा
भारती ने आगे लिखा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवनभर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितजनों से माफी मांगनी होगी। उन्होंने लिखा कि नीचे से ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने एक अलग पोस्ट में मंत्रियों को निशाने पर लिया कि पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे?
