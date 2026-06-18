दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने बुलाई शिवसेना की संसदीय दल की बैठक, 6 सांसद गायब

बैठक

ये सांसद बैठक में नहीं आए

शिवसेना के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने जारी व्हीप में कहा था कि बैठक पार्टी मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, जिसमें सभी सांसदों को संसद भवन स्थित संसदीय पार्टी कार्यालय में आना अनिवार्य है। बैठक में सभी 9 सांसदों के नामों के साथ उपस्थिति पत्रक तैयार किया गया था। हालांकि, इसमें संजय देशमुख (यवतमाल), संजय जाधव (परभणी), नागेश पाटिल-आष्टिकर (हिंगोली), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी), ओमराजे निंबालकर (धाराशिव) और संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व) शामिल नहीं हुए।