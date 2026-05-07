 तमिलनाडु: थलापति विजय को राज्यपाल ने दूसरी बार लौटाया, बोले- 118 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आओ

मुलाकात कल भी की थी राज्यपाल से मुलाकात विजय ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर 112 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था, जबकि राज्यपाल ने 118 विधायकों के साथ दोबारा आने को कहा था। इस बीच, विजय ने सहयोगियों से भी बातचीत करना जारी रखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्यपाल से संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने और TVK को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का अवसर देने का आग्रह किया है।

समर्थन TVK की सहयोगियों से बातचीत जारी TVK ने 234 विधानसभा सीटों में 108 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दिया है। ऐसे में उसके पास 113 विधायक होते हैं। हालांकि, विजय के 2 सीटों (पेरम्बूर-पूर्व त्रिची) से जीतने के कारण ये 112 मानी गई हैं। ऐसे में उन्हें 6 विधायकों का समर्थन और चाहिए। TVK ने विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी समर्थन के लिए पत्र भेजा है और बात कर रही है। दोनों गुरुवार-शुक्रवार को बैठक करेंगी।

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मुलाकात AIADMK ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा विजय के लोकभवन में राज्यपाल से मुलकात के बीच अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। AIADMK ने TVK को दोपहर 1 बजे तक गठबंधन पर फैसला लेने का समय भी दिया है। इस बीच, AIADMK के कई विधायक पुडुचेरी के रिसॉर्ट में हैं। यह खबर ऐसे समय आई जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और AIADMK के गठबंधन की चर्चा शुरू हुई। दोनों कट्टर विरोधी हैं।

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