TMC के बागी 19 सांसदों की सूची सामने आई, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान भी शामिल

इस्तीफा

TMC के 2 सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया

अभी तक TMC के 2 सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। सोमवार को सुखेंदु शेखर रे ने और बुधवार को सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया है। देव ने बुधवार को इस्तीफा देने से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी। देव पहले कांग्रेस में थीं, जहां से इस्तीफा देकर 2021 में TMC में आई थीं। वह 2 बार की राज्यसभा सांसद थीं। रे भी 13 साल तक TMC के राज्यसभा मुख्य सचेतक रहे हैं।