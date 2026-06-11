अब TMC सांसद कल्याण बनर्जी का ममता बनर्जी को अल्टीमेटम, कहा- अभिषेक को चुनो या मुझे

बयान

अभिषेक को अहंकारी बताया

ममता के वफादारों में शामिल सांसद कल्याण ने अभिषेक को "अत्यधिक अहंकारी" बताया। इंडिया टुडे को कल्याण ने कहा, "मैं दीदी के साथ हूं, लेकिन उन्हें अब फैसला लेना होगा। यह बहुत अपमानजनक है। आधी रात को मुझे बताया गया कि वकील बदल दिया गया है। उन्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। अभिषेक ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया और न कभी करेगा। आखिर वो है कौन? कितना अहंकारी इंसान है। उसके लिए पार्टी बर्बाद हो चुकी है।"