विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी के ही खिलाफ हुए पार्टी के नेता

TMC में चल रहा उथल-पुथल का दौर, जानिए किस तरह से बिखर रही है पार्टी

लेखन भारत शर्मा 01:58 pm Jun 08, 202601:58 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में उथल-पुथल शुरू हो गई। TMC नेता फोन बंद करने के साथ बिना बताए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। इसने बड़ी हलचल शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि TMC के 20 से अधिक सांसद भाजपा के संपर्क में है और पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में TMC के लिए अपने नेताओं का एकजुट रखना बड़ी चुनौती बन गया है।