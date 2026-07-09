राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले TMC के सुखेंदु, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक भाजपा में शामिल
क्या है खबर?
राज्यसभा से पिछले महीने इस्तीफा देने वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 3 पूर्व नेताओं ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रे और प्रकाश चिक बराइक ने पार्टी की सदस्यता ली। उनको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने पार्टी का पटका पहनाया। भाजपा में शामिल होने वाले सभी पार्टी नेताओं ने पिछले महीने जून में एक-एक दिन के अंतराल पर इस्तीफा दिया था।
इस्तीफा
क्या राज्यसभा चुनाव में उतरेंगे तीनों?
पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि सुखेंदु, प्रकाश और सुमिष्ता, तीनों को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। भाजपा में शामिल होने से पहले सुखेंदु ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटें इन्हीं तीनों सांसदों के इस्तीफा देने से खाली हुई है, जिसके लिए उपचुनाव 24 जुलाई को है।
चुनाव
ममता बनर्जी के खास थे तीनों
भाजपा में शामिल होने वाले तीनों नेता TMC प्रमुख ममता बनर्जी के खास माने जाते थे। सुखेंदु 13 साल तक उच्च सदन में TMC के मुख्य सचेतक रहे थे। सुष्मिता असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थीं। उन्होंने 2019 में अपनी हार के बाद पार्टी छोड़ दी और 2021 में TMC में शामिल हो गईं थीं। बराइक को TMC ने अगस्त 2023 में निर्विरोध राज्यसभा भेजा था। उन्होंने अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव भी लड़ा था।
ट्विटर पोस्ट
भाजपा में शामिल TMC के पूर्व नेता
#WATCH कोलकाता, पश्चिम बंगाल: पूर्व TMC राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक और सुखेंदु शेखर रॉय, राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। pic.twitter.com/DwKpysuvAC— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026