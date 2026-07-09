राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले TMC के सुखेंदु, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक भाजपा में शामिल

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ममता बनर्जी के खास थे तीनों

भाजपा में शामिल होने वाले तीनों नेता TMC प्रमुख ममता बनर्जी के खास माने जाते थे। सुखेंदु 13 साल तक उच्च सदन में TMC के मुख्य सचेतक रहे थे। सुष्मिता असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थीं। उन्होंने 2019 में अपनी हार के बाद पार्टी छोड़ दी और 2021 में TMC में शामिल हो गईं थीं। बराइक को TMC ने अगस्त 2023 में निर्विरोध राज्यसभा भेजा था। उन्होंने अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव भी लड़ा था।