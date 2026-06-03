तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सभी समितियां और अनुषांगिक संगठन को भंग किया

तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सभी समितियां और अनुषांगिक संगठन को भंग किया

लेखन गजेंद्र 03:27 pm Jun 03, 202603:27 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) का राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच, पार्टी ने बुधवार को बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सभी समितियां और इससे जुड़े सभी अनुषांगिक संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने बताया कि यह निर्णय गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। आगे हर स्तर पर आत्म-निरीक्षण, कार्य-निष्पादन समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन की एक व्यापक प्रक्रिया चलाई जाएगी।