पश्चिम बंगाल उपचुनाव में रेजीनगर से TMC उम्मीदवार रबीउल आलम ने नामांकन वापसी का फैसला पलट दिया है

रेजीनगर से TMC उम्मीदवार रबीउल आलम ने पलटा नामांकन वापसी का फैसला, ममता बनर्जी ने मनाया

लेखन भारत शर्मा 01:56 pm Sep 19, 202601:56 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी तमाशा हो रहा है। रेजीनगर विधानसभा सीट से घोषित तृणमूल कांग्रेस (TMC) उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने सुबह नामांकन वापस लेने की घोषणा के कुछ समय बाद अपना फैसला पलट दिया। अब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके फैसले की सूचना के बाद TMC प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें फोन कर फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।