TMC ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, भाबनीपुर में सुवेंदु अधिकारी से लड़ेंगी ममता बनर्जी
लेखन गजेंद्र
Mar 17, 2026 04:29 pm
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम है। वह भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भबानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा कई अन्य नाम भी जारी किए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
उम्मीदवारों की घोषणा
Announcement of the candidate list for the 2026 Assembly elections | ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা পর্বে https://t.co/SzCvvTsNwh— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 17, 2026