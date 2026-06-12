TMC के 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र आया सामने, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं

पत्र

पत्र में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं

पत्र पर काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, डॉ शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक ने हस्ताक्षर किए हैं। पहले एक सूची जारी हुई थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल बताया जा रहा था, लेकिन इस बार की सूची में उनका नाम नहीं है।