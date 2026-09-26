चुनाव आयोग ने आयुक्तों के मतभेद की खबरों के बीच बैठक कर जारी किया बयान

चुनाव आयोग ने आयुक्तों के मतभेद की खबरों के बीच जारी किया स्पष्टीकरण, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 07:39 pm Sep 26, 202607:39 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शनिवार को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में विशेष बैठक की। यह बैठक उन खबरों के बाद हुई जिनमें दावा किया गया था कि संधू और जोशी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों पर बार-बार आपत्ति जताई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने आंतरिक मतभेद और असहमति की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया।