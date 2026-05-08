थलापति विजय की TVK की चेतावनी, अगर DMK-AIADMK सरकार बनी तो सभी 107 विधायक देंगे इस्तीफा 

निराशा TVK के अंदर बेचैनी और निराशा अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की TVK विधायकों और समर्थकों में सरकार को लेकर बेचैनी और निराशा दिख रही है। बहुमत से 10 अंक दूर विजय अभी तक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने के लिए 2 बार लोकभवन जा चुके हैं, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें पहले 118 विधायकों का समर्थन पत्र लाने को कहा है। विजय को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, अभी 6 विधायकों का समर्थन और चाहिए।

समस्या DMK और AIADMK के बीच गठबंधन की चर्चा TVK की ओर से सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी तब सामने आई, जब राज्य में कट्टर विरोधी द्रविड़ पार्टियां DMK-AIADMK के बीच सरकार बनाने को लेकर गठबंधन की चर्चा फैली है। AIADMK के कई विधायक पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में हैं। उन्होंने अपने महासचिव एडाप्पाडी पलानीस्वामी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। पलानीस्वामी ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलने की अनुमति मांगी है। AIADMK विधायक TVK को समर्थन देने के पक्ष में थे। उनको समझाने के लिए पलानीस्वामी पुडुचेरी गए थे।

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समर्थन स्टालिन ने कहा- AIADMK ने समर्थन मांगा है इस बीच, गुरुवार को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कथित तौर पर पार्टी विधायकों को सूचित किया कि AIADMK ने सरकार बनाने और विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए DMK से समर्थन मांगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, DMK विधायकों ने अंतिम निर्णय स्टालिन पर छोड़ दिया है। बता दें कि 23 अप्रैल को हुए चुनाव में DMK को 59 और AIADMK को 47 सीटें मिली हैं।

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