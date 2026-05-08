थलापति विजय ने 120 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा, शनिवार को शपथ ग्रहण होगा

तमिलनाडु में चुनाव परिणाम के बाद चल रहा राजनीतिक गतिरोध शुक्रवार को समाप्त हो गया। थलापति विजय ने बहुमत के लिए जरूरी 118 से ज्यादा 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लिया है। उन्होंने शाम साढे़ 6 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। संभावना है कि विजय शनिवार सुबह 11 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

समर्थन दिनभर राजनीतिक गलियारों में हलचल के बाद कैसे मिला 120 विधायकों का समर्थन? विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को शुक्रवार दोपहर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) ने बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) भी अपने 2 विधायकों का समर्थन देने को राजी हो गई है। TVK ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से तीसरी बार संपर्क साधा, जिन्होंने भी अपने 2 विधायकों के साथ हामी भर दी। इस तरह विजय के पास कुल 13 विधायकों का समर्थन है।

घोषणा CPI और CPIM ने बिना शर्त समर्थन दिया तमिलनाडु विधानसभा में CPI विधायक दल के नेता टी रामचंद्रन ने पत्र जारी कर लिखा कि वह अपने 2 विधायकों की ओर से सरकार गठन के लिए TVK को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि यह समर्थन तमिलनाडु के लोगों के लिए स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन के हित में दिया जा रहा है। CPIM के विधानमंडल दल के नेता आर चेल्लास्वामी ने भी पत्र जारी कर बिना शर्त समर्थन दिया है।

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फैसला कैबिनेट में शामिल नहीं होगी कम्युनिस्ट पार्टियां CPIM के प्रदेश सचिव टीटी शनमुगम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TVK ने CPI, CPIM और VCK से संपर्क किया था, अगर 10 मई तक सरकार नहीं बनी, तो तमिलनाडु में राज्यपाल शासन होगा, जिससे भाजपा पिछले दरवाजे से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि DMK गठबंधन का फर्ज है कि वह तमिलनाडु में भाजपा को आने से रोके। इसलिए CPI-CPIM ने TVK को समर्थन दिया, ताकि दोबारा चुनाव न हो। दोनों पार्टियां कैबिनेट में शामिल नहीं होंगी।

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समर्थन राज्यपाल से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौपेंगे विजय कांग्रेस के बाद TVK को VCK, CPI, CPIM का समर्थन मिलने के बाद विजय शाम को साढ़े 4 बजे लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को 118 विधायकों के बहुमत वाला समर्थन पत्र सौपेंगे। विजय के पास 107 विधायक (विजय ने 2 सीट से चुनाव लड़ा है, इसलिए एक सीट छोड़नी होगी) हैं, जबकि कांग्रेस के 5 विधायकों से यह संख्या 112 हो गई है। VCK, CPI और CPIM के पास 2-2 विधायक हैं, जिससे संख्या 118 हो गई है।

दल कांग्रेस समेत सभी छोटी पार्टियों का DMK से टूटेगा गठबंधन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों समेत जिस VCK पार्टी ने विजय को समर्थन दिया है, वे पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार में शामिल थीं। चारों पार्टियों के TVK में शामिल होने से उन्होंने DMK से फिलहाल अपना गठबंधन तोड़ लिया है। हालांकि, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने DMK का साथ नहीं छोड़ा और विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। TVK को समर्थन देने वाली चारों पार्टियां सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहती हैं।

अपील स्टालिन ने राज्यपाल से नई सरकार के गठन में देरी न करने का अनुरोधक किया राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन ने एक्स पर नई सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा भंग हो चुकी है, ऐसे में नई सरकार का गठन होना चाहिए ताकि विजयी विधायक शपथ लें और राज्य में कल्याण के काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुरोध किया कि राज्यपाल नई सरकार की स्थापना को सुगम बनाने के लिए आवश्यक संवैधानिक कदम तत्काल उठाएं।