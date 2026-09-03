तेलंगाना की वन मंत्री कोंडा सुरेखा को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोने की राखी बांधने वाली कैबिनेट मंत्री सुरेखा को क्यों किया बर्खास्त?

लेखन गजेंद्र 05:20 pm Sep 03, 202605:20 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना की वन मंत्री कोंडा सुरेखा को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्यपाल को पत्र भेजा है। यह कदम दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद उठाया गया। पार्टी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सुरेखा को हटाने का अनुरोध किया था। सुरेखा को हटाने के पीछे उनकी बेटी का बयान बताया जा रहा है, जिससे कांग्रेस खफा थी। उनकी बेटी ने ऐसा क्या कहा था? आइए, जानते हैं।अुरो