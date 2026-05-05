तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: तिरुप्पत्तूर में मात्र एक वोट से हारे DMK के मंत्री

चुनाव

2006 से विधायक थे पेरियाकरुप्पन

शिवगंगा जिले में आने वाली तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट पर DMK की ओर से राज्य के सहकारिता मंत्री पेरियाकरुप्पन उम्मीदवार थे। उनका TVK के सीनिवास सेतुपति से मुकाबला था। सोमवार को मतगणना में सेतुपति को 83,375 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को मात्र एक वोट कम 83,374 वोट मिले। पेरियाकरुप्पन 2006 से लगातार जीतते आ रहे थे। 2016-2021 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर 38,000 से अधिक रहा है। वर्ष 2006 और 2011 में जीत का अंतर करीब 4,000 वोट थे।