थलापति विजय 7 मई को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ, कल राज्यपाल से मिलेंगे

शपथ

कल राज्यपाल से मिलेंगे विजय

विजय बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले पार्टी ने राज्यपाल को पत्र भेजकर सरकार गठन के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। विजय ने मंगलवार को चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर अंबेडकर, पेरियार और कामराज समेत महान लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। इस बीच, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया है। नए मुख्यमंत्री के शपथ तक वे कार्यभार संभालेंगे।