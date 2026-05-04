थलापति विजय के पिता की कांग्रेस से अपील, कहा- गठबंधन करें, विजय खोई शक्ति दिलाएगा

चंद्रशेखर ने कहा, "कांग्रेस का एक इतिहास और परंपरा है। ऐसी कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है? शक्ति की कमी के कारण। किसी पार्टी का समर्थन करके वे कमजोर हो रहे हैं। वह सत्ता हम देंगे, हम नहीं, बल्कि विजय देने को तैयार हैं। अगर उन्हें वह सत्ता मिल जाती है, तो कांग्रेस अपना इतिहास बरकरार रख सकती है। उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि विजय तमिलनाडु में बड़ा बदलाव लेकर आएगा।

गठबंधन

विजय किससे करेंगे गठबंधन?

TVK ने 105 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और सबसे आगे है। सत्तारूढ़ DMK गठबंधन फिलहाल 47 और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) गठबंधन कुल 72 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। विजय को सरकार बनाने के लिए 13 सीटों की आवश्यकता है। TVK ने DMK से गठबंधन न करने और AIADMK को विचारधारा से इतर बताया है। उनका निर्णय का सबको इंतजार है।