तमिलनाडु में थलापति विजय और TVK कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, ये है आरोप

आरोप

क्या है आरोप?

शिकायतकर्ता के मुताबिक, 30 मार्च को उनकी ड्यूटी के दौरान पेरावल्लूर जंक्शन की ओर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 लाउडस्पीकर का उपयोग था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सभा में 5,000 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे जनता को असुविधा हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमावड़े के कारण सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो गया और एक एम्बुलेंस की आवाजाही भी बाधित हो गई थी।