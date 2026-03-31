गूगल मैप्स ने आस्क मैप्स फीचर को भारत में पेश कर दिया है

गूगल मैप्स ने भारत में लॉन्च किया आस्क मैप्स फीचर, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

क्या है खबर?

लोकप्रिय नेविगेशन प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स ने 'आस्क मैप्स' नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो अब अमेरिका और भारत में यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसकी मदद से आप गूगल मैप्स से आसान और सरल प्रश्नों के माध्यम से अपने आस-पास के स्थानों का पता लगा सकते हैं। इस अपडेट की घोषणा गूगल मैप्स के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई, जिसमें बताया कि अब यूजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके ट्रिप प्लान कर सकते हैं।