गूगल मैप्स ने भारत में लॉन्च किया आस्क मैप्स फीचर, जानिए क्या मिलेगी सुविधा
क्या है खबर?
लोकप्रिय नेविगेशन प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स ने 'आस्क मैप्स' नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो अब अमेरिका और भारत में यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसकी मदद से आप गूगल मैप्स से आसान और सरल प्रश्नों के माध्यम से अपने आस-पास के स्थानों का पता लगा सकते हैं। इस अपडेट की घोषणा गूगल मैप्स के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई, जिसमें बताया कि अब यूजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
अनुरोध
शामिल कर सकते हैं कई अनुरोध
आस्क मैप्स फीचर यूजर्स को एक सरल अनुरोध में कई शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देता है। आप 2 स्थानों के बीच भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने और एक ही योजना में कई पड़ावों को शामिल करने का सुझाव मांग सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और आपको केवल आस-पास के स्थानों को खोजने पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। गूगल के अनुसार, टूल मैप्स में पहले से ही मौजूद जानकारी के आधार पर जवाब देगा।
एक्सेस
कहां उपलब्ध होगा यह फीचर?
गूगल मैप्स के अपडेट में अब वास्तविक दुनिया का डाटा शामिल किया गया है। यह अब सूर्य की स्थिति के साथ-साथ वर्तमान समय को भी ट्रैक करता है, जिससे यूजर्स को उपयुक्त समय पर स्थानों का सुझाव देने में मदद मिलती है। इसके अलावा, गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए अनुमानित प्रस्थान समय भी बताता है। इस फीचर को गूगल मैप्स ऐप में सर्च बार के नीचे आस्क मैप्स पर क्लिक करके आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।