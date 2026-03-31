'धुरंधर 2' यूट्यूबर पर हो गई थी लीक

सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' यूट्यूबर पर हुई लीक, निर्माताओं ने लिया एक्शन

लेखन ज्योति सिंह 11:05 am Mar 31, 202611:05 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म के छोटे-बड़े कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। तहलका उस वक्त मच गया, जब पूरी की पूरी फिल्म यूट्यूब पर लीक हो गई। बताया जाता है कि फिल्म को अवैध रूप से यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसे देखने के बाद फैंस ने निर्माताओं से एक्शन लेने की अपील की। हालांकि, अब पायरेटेड लिंक को हटा दिया गया है।