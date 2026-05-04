तमिलनाडु में थलापति विजय की हार की अफवाह के बाद नेता के प्रशंसक ने अपना गला काटा

तमिलनाडु में थलापति विजय की हार की अफवाह, नेता के प्रशंसक ने अपना गला काटा

लेखन गजेंद्र 12:01 pm May 04, 202612:01 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं, जिसमें अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) आगे चल रही है। इस बीच, कृष्णागिरी में अफवाह फैली की विजय हार रहे हैं, जिसके बाद यहां रहने वाले 28 वर्षीय उनके समर्थक महेंद्रन ने अपना गला काट लिया और आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना मतगणना शुरू होने से पहले घटी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।