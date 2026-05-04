तमिलनाडु में थलापति विजय की हार की अफवाह, नेता के प्रशंसक ने अपना गला काटा
क्या है खबर?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं, जिसमें अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) आगे चल रही है। इस बीच, कृष्णागिरी में अफवाह फैली की विजय हार रहे हैं, जिसके बाद यहां रहने वाले 28 वर्षीय उनके समर्थक महेंद्रन ने अपना गला काट लिया और आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना मतगणना शुरू होने से पहले घटी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना
महेंद्रन बताया जा रहा विजय का कट्टर समर्थक
कृष्णागिरी टाउन पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आस-पास मौजूद लोगों ने उसे बचाया और कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गए, जहां उसका गहन उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि महेंद्रन विजय का कट्टर समर्थक बताया जा रहा है। उसने अपने घर के बाहर ही गला काटा है। पुलिस का कहना है कि उसके आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया था।
चुनाव
TVK 111 सीटों पर आगे
अपना पहला चुनाव लड़ रही अभिनेता थलापति विजय की TVK पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। पार्टी ने 111 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और सबसे आगे है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन फिलहाल 52 और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) गठबंधन कुल 72 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट से ही पीछे हैं, जबकि पेरम्बूर से थलापति विजय आगे चल रहे हैं।