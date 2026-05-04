तमिलनाडु में TVK प्रमुख थलापति विजय के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई, चुनाव में बढ़त बनाई

तमिलनाडु में TVK प्रमुख थलापति विजय के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई

लेखन गजेंद्र 10:40 am May 04, 202610:40 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। शुरूआती रूझान में अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) काफी आगे चल रही हैं। परिणाम के रूझान को देखते हुए विजय के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश देखा जा रहा है। हालांकि, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तीसरे स्थान पर चल रही है।