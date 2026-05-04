तमिलनाडु में TVK प्रमुख थलापति विजय के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई
क्या है खबर?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। शुरूआती रूझान में अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) काफी आगे चल रही हैं। परिणाम के रूझान को देखते हुए विजय के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश देखा जा रहा है। हालांकि, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तीसरे स्थान पर चल रही है।
धमकी
थलापति विजय को पहले मिल चुकी है थमकी
तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के बाद चिंता में घिरे थलापति विजय के लिए यह रूझान काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिछले साल अक्टूबर में चेन्नई पुलिस को आपातकालीन 100 नंबर पर कॉल करके धमकी दी गई थी कि अगर विजय ने भविष्य में कोई सार्वजनिक सभा की तो नीलांगराई स्थित घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ी है।
चुनाव
क्या सरकार बनाएंगे थलापति विजय?
तमिलनाडु में अब तक के रुझानों में राज्य में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। अपना पहला चुनाव लड़ रही अभिनेता थलापति विजय की TVK पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। पार्टी ने 101 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और सबसे आगे है। DMK गठबंधन फिलहाल 47 और AIADMK गठबंधन कुल 72 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है।