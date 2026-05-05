तमिलनाडु में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन का परिवार 3 पार्टी से 3 सीटों पर उतरा, जीते
क्या है खबर?
तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भारत के लॉटरी किंग के रूप में मशहूर सैंटियागो मार्टिन के परिवार ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनके परिवार के 3 सदस्यों ने 3 अलग-अलग पार्टियों और 3 सीटों से चुनाव लड़ा था और तीनों में सफलता मिली है। मार्टिन की पत्नी लीमा रोज मार्टिन ने तमिलनाडु की लालगुडी, दामाद आधव अर्जुन ने विल्लीवाक्कम और उनके उद्यमी बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन ने पुडुचेरी के कामराज नगर में जीत दर्ज की है।
चुनाव
आथव अर्जुन TVK में थलापति विजय के भरोसेमंद साथी
सैंटियागो के दामाद आधव अर्जुन रेड्डी अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) से मैदान में उतरे थे। वे थलापति विजय के भरोसेमंद साथी हैं। उन्होंने विल्लीवाक्कम में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के कार्तिक मोहन को 17,302 वोटों के अंतर से हराया है। आथव की शादी सैंटियागो की बेटी डेजी मार्टिन से हुई है। आथव TVK की चुनावी रणनीति के महासचिव भी थे। वे चुनाव में TVK को जिताने की रणनीति तैयार कर रहे थे।
परिणाम
पत्नी AIADMK और बेटा LJK पार्टी से जीता
सैंटियागो की पत्नी लीमा ने लालगुडी में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) के टिकट पर चुनाव लड़ा और TVK उम्मीदवार कूपा कृष्णन को लगभग 2,500 वोटों से हराया। सैंटियागो के बेटे जोस चार्ल्स ने अपनी लच्चिया जननायका काची (LJK) पार्टी से कामराज नगर और एक अन्य सीट से चुनाव लड़ा, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा थी। उन्होंने कामराज नगर में कांग्रेस उम्मीदवार को 10,205 वोट से हराया। उन्होंने दिसंबर 2025 में LJK लॉन्च की थी।