तमिलनाडु में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के परिवार ने 3 सीट जीती

तमिलनाडु में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन का परिवार 3 पार्टी से 3 सीटों पर उतरा, जीते

लेखन गजेंद्र 10:09 am May 05, 202610:09 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भारत के लॉटरी किंग के रूप में मशहूर सैंटियागो मार्टिन के परिवार ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनके परिवार के 3 सदस्यों ने 3 अलग-अलग पार्टियों और 3 सीटों से चुनाव लड़ा था और तीनों में सफलता मिली है। मार्टिन की पत्नी लीमा रोज मार्टिन ने तमिलनाडु की लालगुडी, दामाद आधव अर्जुन ने विल्लीवाक्कम और उनके उद्यमी बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन ने पुडुचेरी के कामराज नगर में जीत दर्ज की है।