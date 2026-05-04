तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन आगे
क्या है खबर?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। चेन्नई जिले की चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा सीट से उपमुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन 300 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के सेल्वम डी हैं। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के आदिराजाराम हैं तीसरे स्थान पर हैं। तमिलनाडु में TVK की सरकार फिर बनते दिख रही है, जबकि AIADMK दूसरे और DMK तीसरे स्थान पर हैं।
इतिहास
एम करुणानिधि चेपॉक से रह चुके हैं विधायक
चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा सीट चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट का हिस्सा है। यह 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। नई सीट पुरानी चेपॉक और तिरुवल्लिकेनी विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। वर्ष 1977 में जब चेपॉक सीट बनीई थी, तब DMK से यहां पहले विधायक हुए थे। इस सीट से DMK के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और उदयनिधि के दादा एम करुणानिधि 3 बार विधायक रहे हैं। वर्ष 2011 में चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी बनने के बाद से सीट DMK के पास है।
चुनाव
फिल्मों से राजनीति में आए हैं उदयनिधि
उदयनिधि राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उदयनिधि फिल्म निर्माण और अभिनय को छोड़कर राजनीति में आए हैं। उन्होंने 2019 में DMK युवा शाखा में काम किया और 2021 में चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से विधायक बने। उन्होंने 2022 में युवा कल्याण और खेल मंत्री का पद संभाला, 2024 में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। उदयनिधि तमिलनाडु के भावी मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। उन्होंने पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोबोटिक सीवर क्लीनर पेश किया था।