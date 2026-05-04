चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन आगे

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन आगे

लेखन गजेंद्र 12:05 pm May 04, 202612:05 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। चेन्नई जिले की चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा सीट से उपमुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन 300 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के सेल्वम डी हैं। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के आदिराजाराम हैं तीसरे स्थान पर हैं। तमिलनाडु में TVK की सरकार फिर बनते दिख रही है, जबकि AIADMK दूसरे और DMK तीसरे स्थान पर हैं।