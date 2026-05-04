तमिलनाडु में DMK के कार्यकर्ताओं ने टेंट उखाड़ा

तमिलनाडु में DMK के कार्यकर्ताओं में निराशा, टेंट उखाड़ा और तोड़फोड़ हुई

लेखन गजेंद्र 11:39 am May 04, 202611:39 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं, जिसमें सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को करारा झटका लगता दिख रहा है। वह तीसरे स्थान पर चल रही है। वर्ष 2024 में गठित अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) शुरूआती रूझान सबसे आगे निकल गई है। इससे DMK के कार्यकर्ताओं में निराशा फैल गई है। उन्होंने सोमवार को शुरूआती रूझान के बाद पार्टी कार्यालय में लगा टेंट उखाड़ दिया।