तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर DMK विधायक राधाकृष्णन गिरफ्तार

मजाक

विधायक ने क्या कहा था?

यह शिकायत उन टिप्पणियों से संबंधित है जिनमें राधाकृष्णन ने विजय की शक्ल-सूरत और फिल्म उद्योग से राजनीति में उनके प्रवेश का मजाक उड़ाया था। राधाकृष्णन ने कहा था, "भाई ऑस्टिन (विधायक) ने मुख्यमंत्री की ओर उंगली उठाकर पूछा, 'क्या आप अपना मुंह खोलकर बोलेंगे नहीं?' वे असहाय लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सोच रहे हों, 'मैं यहां कैसे फंस गया? मैं घर पर एक अभिनेत्री के साथ कितना खुश था। अब मैं यहां फंस गया हूं।"