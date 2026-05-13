मुख्यमंत्री विजय ने विरोध के बाद रद्द की अपने ज्योतिषी की OSD पद पर नियुक्ति

तमिलनाडु: मुख्यमंत्री विजय ने रद्द की अपने ज्योतिषी की OSD पद पर नियुक्ति, हुआ था विरोध

लेखन गजेंद्र 01:50 pm May 13, 202601:50 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री थलापति विजय (सी जोसेफ विजय) ने बुधवार को अपने सहयोगियों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद निजी ज्योतिष की विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) पद पर की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय ने एक दिन पहले ही मंगलवार को ज्योतिषी थिरु रिकी राधान पंडित वेट्ट्रीवेल को अपना OSD तैनात किया था। राधान ने चुनाव के दौरान विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी और वे TVK के प्रवक्ता भी हैं।