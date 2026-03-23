तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट बंटवारा, भाजपा को 27 और PMK को 18

चुनाव

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होंगे चुनाव

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि चुनाव में NDA ज़बरदस्त जीत हासिल करने जा रहा है और पुडुचेरी, तमिलनाडु के लोगों को एक अच्छी सरकार देगा। गोयल ने सीट बंटवारे पर कहा कि कहा कि गठबंधन के सहयोगी आपसी समझ से इस मामले को सुलझा लेंगे। बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव 23 अप्रैल को होंगे, जबकि पड़ोसी राज्य पुडुचेरी में 30 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा।