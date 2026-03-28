तमिलनाडु चुनाव में DMK 234 में 164 सीटों पर लड़ेगी, एमके स्टालिन कोलाथुर से उतरेंगे
क्या है खबर?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने शनिवार को सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी 234 में से 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि पार्टी 60 से अधिक नए चेहरे चुनाव मैदान में उतर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में DMK नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (SPA) के सहयोगियों को 70 सीटें दी गई हैं।
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कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
स्टालिन ने बताया कि कांग्रेस को कांग्रेस को पोन्नेरी, इरोड ईस्ट, विलावंकोड, शिवकाशी और कराईकुडी सहित 28 सीटें दी गई हैं। प्रेमलता विजयकांत के नेतृत्व वाली देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) को 10 सीटें, थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK) को 8 सीटें दी गई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को 5, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) को 5, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को 2 और अन्य को 8 सीटें दी गई हैं।
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स्टालिन कोलाथुर से लड़ेंगे
DMK ने एक बार फिर से स्टालिन को चेन्नई जिले के कोलाथुर विधानसभा सीट से उतारा है। स्टालिन ने पहली बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। वे लगातार यहां से जीत रहे हैं। पार्टी ने उपमुख्यमंत्री और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को चेपॉक-ट्रिप्लिकेन से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने कोयंबटूर दक्षिण से पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और बोडिनायक्कनुर से ओ पन्नीरसेल्वम को भी टिकट दिया है। पन्नीरसेल्वम हाल में पार्टी में शामिल हुए हैं।