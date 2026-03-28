तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुर से उतरेंगे

तमिलनाडु चुनाव में DMK 234 में 164 सीटों पर लड़ेगी, एमके स्टालिन कोलाथुर से उतरेंगे

लेखन गजेंद्र 04:41 pm Mar 28, 202604:41 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने शनिवार को सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी 234 में से 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि पार्टी 60 से अधिक नए चेहरे चुनाव मैदान में उतर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में DMK नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (SPA) के सहयोगियों को 70 सीटें दी गई हैं।