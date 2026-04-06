सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ CBI जांच के आदेश, जानिए क्या है आरोप

लेखन गजेंद्र 11:37 am Apr 06, 202611:37 am

क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ 1,270 करोड़ रुपये के सरकारी ठेकों में हेराफेरी के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगी। यह आदेश सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारी की पीठ ने कहा कि CBI को दो सप्ताह में जांच शुरू करनी चाहिए। कोर्ट ने जांच में जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों और कार्य आदेशों के निष्पादन को शामिल करने को कहा है।