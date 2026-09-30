कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार को राहत, जमानत के खिलाफ याचिका पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, "उस पर धारा 302 (हत्या) का मामला दर्ज है। उसे चुनाव के लिए जमानत मिल गई है। क्या मैं कल जोखिम उठा सकता हूं?"

मेहता ने गुरुवार को सुनवाई की मांग की।

इसपर CJI सूर्यकांत ने कहा, "अदालत के समक्ष पहले से ही काफी लंबी कार्यवाही चल रही है। हम निश्चित रूप से इसे खारिज कर देंगे, लेकिन हम इसे सोमवार को खारिज करेंगे, कल नहीं।"