सोनिया ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरे मन ने हमेशा प्रधानमंत्री बनने से साफ मना किया

सोनिया ने अपनी आत्मकथा में लिखा- मेरे मन ने हमेशा प्रधानमंत्री बनने से साफ मना किया

लेखन गजेंद्र 11:43 am Nov 10, 202611:43 am

क्या है खबर?

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में अपने जीवन का एक ऐसा खुलासा किया है, जिसको लेकर आज तक राजनीतिक गलियारे में अनुमान लगते आ रहे हैं। सवाल है कि क्या सोनिया ने खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था, या फिर विपक्ष (उस समय भाजपा) के दबाव में यह निर्णय नहीं ले सकीं? सोनिया ने अपनी किताब में बताया कि उनका मन कभी प्रधानमंत्री बनने का नहीं रहा।