सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, लिखा- वे नजरें बचाते हैं

लेखन गजेंद्र 10:41 am Nov 10, 202610:41 am

क्या है खबर?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग, जर्नी ऑफ लव' बाजार में आ चुकी है। किताब में उन्होंने अपने जीवन के कई चरणों पर बात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है, जो एक दशक से ज्यादा समय तक भारत के चुनावी मैदान में उनके एक बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। अपनी 544 पेज की किताब में सोनिया ने बताया कि उनका मोदी से बहुत कम संपर्क रहा है।