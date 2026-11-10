सोनिया गांधी ने आत्मकथा में 'ऑपरेशन ब्लू-स्टार' को याद किया

सोनिया गांधी ने आत्मकथा में 'ऑपरेशन ब्लू-स्टार' को याद किया, लिखा- इंदिरा भावुक हो गई थीं

लेखन गजेंद्र 01:59 pm Nov 10, 202601:59 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में उस ऐतिहासिक घटना को याद किया है, जिसने देश और दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पंजाब में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की तबाही देखकर रो पड़ी थीं और शांति से अपने परिवार को अपनी होने वाली मौत के लिए तैयार किया था। इसी ऑपरेशन के बाद इंदिरा के सिख 2 अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी।